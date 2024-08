Des appareils à risque dans votre cour

L’été n’est pas encore terminé, et les barbecues, les foyers extérieurs et les pots à feu portables sont au cœur de nombreux moments de détente et de rassemblement. Toutefois, l’utilisation de ces appareils peut quelquefois mener à des conséquences désastreuses. Afin que ces instants demeurent agréables et sans danger, l’Agence de la santé publique du Canada recommande de prendre quelques précautions.

Cuisinez-vous sur le gril en fin de semaine? Il importe d’installer votre barbecue à l’extérieur, dans un endroit bien aéré, loin des matières combustibles, des portes et des fenêtres, et sur une surface plane pour réduire le risque qu’il bascule.

Le barbecue n’est pas un jeu

Inspectez la grille et les brosses à barbecue avant chaque utilisation. Les poils métalliques de la brosse peuvent se détacher et adhérer à la grille pendant le nettoyage. Ils peuvent ensuite se coller aux aliments et être avalés accidentellement, ce qui pourrait causer de graves lésions à la gorge ou au tube digestif.

Il est conseillé de remplacer votre brosse régulièrement, de la jeter immédiatement si des poils sont sur le point de tomber ou se collent à la grille, et de préférer l’achat de brosses sans poils métalliques.

Suivez les instructions du fabricant lors de l’utilisation du barbecue, on y explique comment l’utiliser, le nettoyer et l’entretenir. Examinez les brûleurs ou les tubes près de ceux-ci pour vous assurer qu’ils ne sont pas obstrués. Si les raccords ou les tuyaux sont endommagés et fuient, ne cuisinez pas sur un barbecue défectueux. Avant d’allumer le feu, retirez les dépôts de gras sur les briquettes.

Le feu de camp non plus

Vous passez la soirée autour du feu? Méfiez-vous des jets de flammes…

Si vous utilisez un combustible liquide ou gélifié pour remplir un foyer, un pot à feu ou un réservoir de combustible pour chaudron à fondue, prenez les précautions adéquates. Lorsque ces combustibles sont versés sur la flamme d’un appareil qui brûle ou qui est encore chaud, la vapeur dans le contenant peut s’enflammer. Les flammes peuvent ensuite être projetées violemment vers des personnes ou des objets.

Avant de verser du combustible, assurez-vous que la flamme est éteinte. Utilisez un éteignoir ou un dispositif similaire, et laissez l’appareil se refroidir complètement avant de le remplir

Source : Agence de la santé publique du Canada – région du Québec