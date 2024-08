Bilan positif de la participation citoyenne au BAPE

La commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), composée de Marie-Eve Fortin, présidente, et de Linda St-Michel, commissaire, dresse un bilan positif de la participation citoyenne durant l’audience publique sur le projet de parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk dans les MRC de Kamouraska, de Témiscouata et de Rivière-du-Loup par Énergie éolienne PPAW.

En plus des questions posées les 10 et 11 juin, différentes personnes, ainsi que des groupes et organismes qui souhaitaient donner leurs points de vue et suggestions sur le projet se sont exprimés à l’occasion des séances publiques des 23 et 24 juillet dernier.

La commission a tenu un total de cinq séances publiques représentant près de 16 heures d’échanges avec participants. Quelque 114 personnes ont assisté en salle aux séances, et plus de 325 personnes les ont regardées en direct ou en différé sur le site Web et la page Facebook du BAPE.

Une quarantaine de questions ont été posées sur de nombreux thèmes tels que les retombées économiques du projet, les répercussions environnementales prévues et les mesures pour y faire face, ainsi que la possibilité d’une réflexion nationale sur la filière éolienne.

La commission a reçu également 22 mémoires, dont 13 lui ont été présentés en séances publiques, auxquels se sont ajoutés quatre présentations verbales ainsi que quatre commentaires.

L’équipe de la commission d’enquête tient à remercier toutes les personnes, groupes et organismes qui sont intervenus durant les séances publiques. Par les questions posées et opinions exprimées, la commission a pu en savoir davantage sur les préoccupations à l’égard du projet et sur les réalités de son milieu d’insertion, contribuant du même coup à enrichir son analyse.

La commission d’enquête poursuit son travail d’analyse, et procède à la rédaction de son rapport qui sera déposé au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, au plus tard le 10 octobre 2024.

Source : BAPE