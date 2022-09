Le comité Mes soins restent ICIenregistre une série d’entrevues avec les candidats de Côte-du-Sud

En effet, les candidats des partis représentés à l’Assemblée nationale ont été interpellés à propos des difficultés vécues dans notre réseau local de santé et services sociaux. Ces entrevues se sont déroulées au cours de la semaine du 18 septembre et peuvent être écoutées sur la page Facebook du comité Mes soins restent ICI depuis ce samedi 24 septembre. À noter que l’entrevue complète de celui qui sera élu député le 3 octobre figurera sur cette même page pour la durée de son mandat. Outre la préoccupation majeure reliée à l’absence de gestionnaire capable de veiller à la bonne marche de l’ensemble des services au niveau du Kamouraska, les sujets abordés avec les candidats portent aussi sur l’urgence de contrer la pénurie de main-d’œuvre à tous les niveaux et sur la difficulté à fournir de l’hébergement pour nos personnes âgées vulnérables dans un CHSLD de leur propre milieu.

En conclusion, les candidats ont été invités à émettre leurs propres priorités en santé au Kamouraska. M. Jean Martin, président du comité, tient à remercier les candidats qui se sont montrés disponibles pour ces entrevues. Le comité Mes soins restent ICI est issu d’une mobilisation citoyenne en mai 2017. Le comité multiplie, depuis ces cinq dernières années, des représentations politiques et des interventions publiques afin de rétablir le niveau de soins et services de proximité requis pour la population de tout le Kamouraska.