Des arbres matures sacrifiés pour le Dollarama

« C’est dégueulasse, ni plus ni moins », « Quand les gens n’auront plus d’oxygène, y vont comprendre », « Je suis plus capable de voir le monde détruire comme ça ». L’abattage d’arbres matures sur le chantier de construction du futur Dollarama, à côté du Maxi à Saint-Pascal, fait jaser. Plus de 100 000 personnes ont vu la publication Facebook de Simon Côté qui dénonce la situation.

« Les arbres coupés étaient matures, ne montraient pas de signe de maladie, du moins pas sur les troncs que j’ai observés. Ils se situaient vraiment juste sur la ligne de lot. En plus d’être d’une profonde tristesse, la coupe de ces arbres peut être néfaste pour la santé publique », commente Simon Côté, ajoutant que « le site du Maxi, endroit le plus fréquenté de la ville, est déjà un îlot de chaleur urbain selon la carte de l’Institut national de santé publique. »

Comme plusieurs autres, monsieur Côté est outré. « À l’ère de l’intensification de la crise climatique, des canicules et des sécheresses, même si c’est pour ouvrir un nouveau Dollarama, je crois qu’il est inacceptable de perdre la canopée dans les secteurs déjà aux prises avec des îlots de chaleurs urbains. […] Moi je pose la question : est-ce qu’on enlèverait dix arbres qui permettent de purifier son terrain ? Personne ne ferait ça chez eux. Mais là, on le fait sans consulter personne, pour peut-être faciliter un stationnement qui était déjà un îlot de chaleur. Imaginez une personne âgée qui va se stationner là et va devoir faire un 100 m à pied et endurer une grande chaleur. »

Comme plusieurs, l’homme demande des précisions. « Qui a autorisé la coupe de ces arbres ? Quel règlement la ville pourrait adopter pour éviter que cela ne se reproduise ? »

Selon les règles

La mairesse de Saint-Pascal Solange Morneau affirme que tout a été fait selon les règles de l’art. « Nous avons eu une entente avec les propriétaires du Dollarama. Ils nous ont présenté leurs plans, nous les avons acceptés, et je vous assure qu’il y aura un reboisement qui se fera. On va les laisser construire le bâtiment, et ils vont replanter des arbres », dit-elle.

Cette dernière affirme avoir vu et lu les commentaires de la population, et y être sensible. « C’est sûr qu’ils ont coupé de gros arbres, alors ça frappe, mais il y aura assurément un aménagement sur ce qui a été enlevé. J’ai vu les plans. Ça ne sera pas qu’un stationnement. » La mairesse assure que l’endroit ne deviendra pas qu’un îlot de chaleur plus grand.

« Le propriétaire de l’infrastructure de Maxi et celui du Dollarama sont en train de regarder la possibilité de restructurer le stationnement. Et c’est d’ailleurs pour ça aussi que les arbres ont été fort probablement enlevés rapidement. Il y aura des changements importants pour ces infrastructures de stationnement. On va les laisser travailler », conclut Mme Morneau.