De nouvelles infirmières

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) annonce un taux de réussite de 90 % à l’examen d’admission à la profession infirmière tenu récemment. Cette réussite se traduit par l’arrivée imminente de 1385 infirmières dans le réseau de la santé à travers la province.

« La population québécoise pourra prochainement compter sur 1385 infirmières et infirmiers de plus. Désormais, ils seront prêts à mettre à profit les compétences acquises au cours de leur formation. Cette nouvelle cohorte constitue un apport essentiel pour répondre aux besoins croissants en soins, partout au Québec », a souligné Luc Mathieu, président de l’OIIQ.

De par sa mission de protection du public, l’OIIQ maintient une collaboration soutenue avec les établissements de santé et le réseau de l’éducation, afin d’accompagner les candidats tout au long de leur parcours vers l’exercice de la profession infirmière, et de soutenir leur réussite.

L’OIIQ est le plus grand ordre professionnel au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L’OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l’équité. Sa mission est d’assurer la protection du public par et avec les infirmières, tout en veillant à l’amélioration de la santé des Québécois. L’OIIQ a également pour mandat d’assurer la compétence et l’intégrité des infirmières du Québec, ainsi que de contribuer à la promotion d’une pratique infirmière de qualité.

En date du 15 mars 2026, l’OIIQ comptait 88 026 membres, soit 87 248 membres réguliers et 778 membres inactifs. À ce nombre s’ajoute un total de 15 654 personnes poursuivant un parcours d’admission à la profession.

Source : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec