Des chantiers majeurs confirmés en Côte-du-Sud : Près d’un milliard pour les transports au Bas-Saint-Laurent et en Chaudière-Appalaches

Le gouvernement du Québec injectera plus de 936 millions de dollars dans les infrastructures de transport du Bas-Saint-Laurent et de la Chaudière-Appalaches au cours des deux prochaines années, une annonce qui se traduira par plusieurs chantiers concrets dans la Côte-du-Sud.

Dévoilés le 7 avril dernier dans les deux régions respectives, ces investissements totalisent 296,3 M$ pour le Bas-Saint-Laurent, et 640 M$ pour la Chaudière-Appalaches. Ils permettront à la fois de lancer de nouveaux projets, et de poursuivre des travaux déjà amorcés sur les réseaux routiers, ferroviaires et aéroportuaires.

« Les investissements annoncés aujourd’hui permettront de poursuivre les efforts déployés pour assurer des déplacements sécuritaires à l’ensemble des usagers. En parallèle, ils amélioreront la mobilité, un facteur essentiel à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. La réalisation de ces travaux soutiendra également la vitalité économique de notre région en stimulant l’entrepreneuriat local », déclare Mme Dionne.

Parmi les projets retenus dans le Kamouraska, on note notamment la reconstruction de deux ponts à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, et des travaux d’asphaltage à Saint-Gabriel-Lalemant, et sur la route 230 à Saint-Pacôme.

MRC de L’Islet

Dans la MRC de L’Islet, plusieurs interventions sont également prévues. À L’Islet, un tronçon de 6,2 kilomètres de l’autoroute 20 sera asphalté en direction est, à partir de la limite de Cap-Saint-Ignace. À Saint-Jean-Port-Joli, des travaux d’asphaltage sont planifiés en direction ouest entre les kilomètres 413 et 406, en plus de travaux préparatoires à la reconstruction du pont P-04079 sur la route 132, au-dessus de la rivière Trois Saumons.

À Saint-Marcel, la reconstruction d’un segment de 2,2 kilomètres de la route 216 figure également à la programmation. D’autres chantiers auront aussi lieu dans la MRC de Montmagny.

« Les investissements annoncés aujourd’hui sont une excellente nouvelle pour les citoyennes et les citoyens de la Côte-du-Sud. Ils permettront non seulement d’assurer le maintien et la qualité de nos infrastructures de transport, mais aussi d’améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements sur notre territoire. Dans une région comme la nôtre, où les réseaux routier et ferroviaire jouent un rôle clé pour le développement économique et la vitalité de nos communautés, ces travaux représentent un levier important pour soutenir nos citoyennes et citoyens, nos entreprises, et pour renforcer l’attractivité de notre secteur », affirme quant à lui M. Rivest.

À l’échelle provinciale, Québec indique que 77 % des sommes seront consacrées au maintien des actifs, une orientation visant à préserver l’état du réseau existant, tout en améliorant sa sécurité et son efficacité. « Cette année encore, notre priorité est d’investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière », conclut Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable.