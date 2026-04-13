Circuit sénior KRTB : Le Témiscouata évite l’élimination et relance la finale

Les Prédateurs/Carquest du Témiscouata ont refusé de voir leur saison se terminer, le vendredi 10 avril, en signant une victoire de 4 à 1 face à l’Impérial de Saint-Pascal, dans le cadre du quatrième match de la finale du Circuit sénior KRTB. Malgré ce revers, l’Impérial conserve les devants dans la série, qui est maintenant de 3 à 1.

Présenté devant 783 spectateurs réunis à Dégelis, le duel a pourtant bien commencé pour la formation de Saint-Pascal. Raphaël Hamelin a ouvert la marque dès la quatrième minute de jeu en avantage numérique. Le Témiscouata a toutefois rapidement répliqué. À la douzième minute de la première période, le capitaine Phélix Bossé a créé l’égalité, lui aussi en supériorité numérique.

Après une deuxième période serrée, c’est en toute fin d’engagement, à la 19e minute, que Frédérick Raymond a inscrit son premier but des séries pour donner les devants 2 à 1 aux Prédateurs. En troisième période, les locaux ont accentué leur pression. À la 15e minute, Vincent Baril a porté la marque à 3 à 1. Puis, Justin Moreau a confirmé la victoire avec un but dans un filet désert en fin de rencontre.

Devant le filet, Patrick Lepage a offert une performance solide pour le Témiscouata, repoussant 23 des 24 tirs dirigés vers lui. De son côté, Santiago Murcia a fait face à 38 lancers devant la cage de l’Impérial. Gabriel Dumont a été nommé première étoile de la rencontre, suivi de Frédérick Raymond et de Patrick Lepage. Avec cette victoire, les Prédateurs évitent l’élimination et prolongent la série.

La finale se poursuivra le vendredi 17 avril à 20 h 30 à Saint-Pascal, alors que l’Impérial tentera de conclure devant ses partisans. Si le Témiscouata l’emporte, un sixième match sera disputé le samedi 18 avril à 19 h 30 à Dégelis.