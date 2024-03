Des coureurs de La Pocatière en piste à Saguenay

Le 9 mars dernier, plus d’une vingtaine de coureurs de la région de La Pocatière ont participé à la course des Pichous de Saguenay.

Les clubs de course des Vagabons-Pieds et des Gaulois de l’ITAQ et du Cégep de La Pocatière ont participé à la course sur une distance de 15 km, entre Jonquière et Chicoutimi.

Tous les coureurs ont dû négocier avec un fort vent de face, mais cela ne les a pas empêchés de rallier l’arrivée. Pour certains, il s’agissait même de leur record de distance.

Source : Club de course les Vagabons-Pieds