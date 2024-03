Noé Lira à la Salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et son partenaire de saison Hydro-Québec présenteront le spectacle de Noé Lira le vendredi 22 mars à 20 h.

Autrice-compositrice-interprète, accordéoniste, formée en théâtre et en danse, Noé Lira aime explorer le métissage des formes et des cultures. Québéco-Mexicaine de première génération, ses créations sont plurielles, pluridisciplinaires, ancrées dans l’actualité, et abordent des thèmes tels que la violence faite aux femmes et la nécessité d’un changement social. On la retrouve également à la télévision, où elle incarne des rôles de premier plan pour les séries L’Empereur et La Candidate.

Croyant fermement au pouvoir des rituels de transformation collective, sa démarche aspire toujours à la rencontre et au dialogue, cherchant d’emblée à élever les voix, délier les corps et rassembler les esprits. Depuis la sortie de son premier album Latiendo la Tierra en 2021, conçu par une équipe entièrement féminine, Noé Lira a été nommée Révélation de l’année par Radio-Canada, et a récolté de multiples prix et nominations (ADISQ, GAMIQ, Latin Awards Canada, MUZ, Vue sur la relève, ROSEQ et Artisti). Son univers musical est un hybride entre les rythmes latins, l’alternatif et la pop.

Noé propose un spectacle trilingue, en quartet, immersif et collaboratif, rempli d’humour et d’authenticité.

Source : Salle André-Gagnon