Des économies et des tonnes de nourriture sauvées avec Flashfood

Alors que plus de 46 % de toute la nourriture produite au Canada est gaspillée chaque année, une application gagne du terrain dans les épiceries et change la donne. En 2025, la collaboration entre l’enseigne Maxi et l’application anti-gaspillage Flashfood a permis aux résidents du Bas-Saint-Laurent d’économiser près de 386 000 $ sur leur facture d’épicerie, tout en détournant 58 000 kilogrammes d’aliments des sites d’enfouissement.

Le principe est simple. Flashfood propose, directement dans son application mobile, des produits approchant leur date de péremption à des rabais pouvant atteindre 50 %. Viandes, produits laitiers, fruits et légumes, mets préparés : les consommateurs sélectionnent leurs articles, paient via l’application, puis récupèrent leur commande dans une zone désignée à l’intérieur du magasin.

Au Québec, les chiffres donnent la mesure du phénomène. En 2025, les clients de Maxi et de Provigo ont économisé plus de 10,9 millions $, et évité le gaspillage de plus de 1,75 million de kilogrammes de nourriture. À l’échelle canadienne, depuis le lancement du programme en 2019, plus de 47,6 millions de kilogrammes d’aliments ont été détournés des sites d’enfouissement.

Le partenariat, maintenant dans sa septième année, a aussi rejoint plus de 19 000 nouveaux utilisateurs québécois en 2025. Au total, Flashfood affirme avoir permis d’économiser plus de 370 millions de dollars aux consommateurs nord-américains, et avoir détourné plus de 65,7 millions de kilogrammes d’aliments des sites d’enfouissement.

Au-delà des économies directes pour les ménages, l’enjeu est environnemental. Chaque kilogramme de nourriture gaspillé représente des ressources en eau, en énergie et en transport utilisées en vain. En réduisant la quantité d’aliments envoyés à l’enfouissement, on diminue aussi les émissions de gaz à effet de serre associées à leur décomposition.

Dans un contexte où le prix du panier d’épicerie demeure sous pression, l’initiative conjugue donc pouvoir d’achat et responsabilité environnementale. Le modèle repose sur une idée simple : valoriser des aliments encore parfaitement consommables plutôt que de les jeter.

Au Kamouraska, des points de service Flashfood sont accessibles dans les épiceries Maxi de Saint-Pascal et de La Pocatière. Il n’y en a aucun dans la MRC de L’Islet.