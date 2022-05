Médecine vétérinaire : L’UPA du Bas-Saint-Laurent appelle à laisser la poussière retomber

Le débat a pris l’allure d’une chicane entre l’est et l’ouest du Bas-Saint-Laurent. Le gouvernement a tranché cette semaine et il a décidé d’aller de l’avant avec le déploiement du programme de médecine vétérinaire décentralisé à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) plutôt qu’à La Pocatière. Un mois après le début de ce débat, le président de l’UPA du Bas-Saint-Laurent Gilbert Marquis appelle à laisser la poussière retomber.

Est ou ouest, Gilbert Marquis n’a pas de parti pris, même s’il reconnaît habiter à une vingtaine de minutes de Rimouski. Alors que sa région s’est déchirée dans les dernières semaines pour savoir qui, entre Rimouski et La Pocatière, devait accueillir le programme de médecine vétérinaire décentralisé travaillé par l’Université de Montréal (UdeM) et l’UQAR, le président de l’UPA du Bas-Saint-Laurent a choisi le camp de la finalité.

« Pour moi, ce qui compte, c’est le résultat final : avoir des médecins vétérinaires pour de gros animaux, alors que le manque est flagrant. Là encore, je trouve que ça ne va pas assez vite, car on parle d’une première cohorte en 2024 qui graduerait cinq ans plus tard en 2029 », explique-t-il.

Pourtant, quelques jours avant cette annonce, la présidente du Syndicat de l’UPA de Kamouraska Mylène Bourque interpellait le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation André Lamontagne et la ministre de l’Enseignement supérieur Danielle McCann à considérer l’ITAQ de La Pocatière et ses installations actuelles pour la création de cette Faculté. Elle évoquait justement que les infrastructures déjà en place permettraient de former davantage de médecins vétérinaires et de raccourcir les délais de sortie d’une première cohorte sur le territoire.