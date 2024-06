Des étudiants au monastère?

Face à la pénurie de logements étudiants, le Cégep de La Pocatière continue de monter un registre des logements et des chambres disponibles dans la communauté pour loger les quelque 200 jeunes qui sont toujours sans logis en vue de la rentrée automnale. Le monastère des sœurs de la Visitation, qui se libérera bientôt, conviendrait-il?

Même si l’institution d’enseignement n’a pas l’intention de s’en porter acquéreur, l’immeuble en vente pourrait éventuellement servir de résidence étudiante, grâce à une nouvelle disposition du ministère de l’Éducation.

« Avant, nous devions être propriétaires du bâtiment qui accueillait les résidences pour étudiants. Maintenant, si un promoteur achète le monastère, et qu’il est prêt à le transformer en résidence étudiante et à faire tous les aménagements nécessaires à ses frais, le Cégep peut lui garantir un certain nombre de locations étudiantes. Ça devient très intéressant pour un promoteur », affirme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.

Le monastère, avec sa structure solide et son emplacement central, représente effectivement un investissement potentiel de grande valeur pour un promoteur. Il pourrait bénéficier d’une demande locative stable, assurée par le Cégep, réduisant ainsi les risques financiers associés à de tels projets. En garantissant un certain nombre de locations étudiantes, le Cégep joue un rôle crucial en facilitant la transition du monastère en résidence. À noter que les actuelles résidences du Cégep accueillent aussi des étudiants de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

En intégrant le monastère comme résidence, non seulement le nombre de logements disponibles augmenterait, mais cela offrirait également un cadre de vie propice à l’étude et à la vie communautaire pour les étudiants. Les espaces du monastère pourraient être réaménagés pour inclure des chambres individuelles ou partagées, des espaces communs, des salles d’études, et des installations sportives ou récréatives.

Cette transformation apporterait aussi des avantages significatifs à la communauté de La Pocatière, puisque le réaménagement du monastère contribuerait à la préservation et à la valorisation d’un patrimoine architectural local, tout en dynamisant l’économie. Les étudiants qui y résideraient augmenteraient la fréquentation des commerces et des services locaux, stimulant ainsi l’activité économique.