Marie-Claude Deschênes quitte la direction du Cégep avec le sentiment du devoir accompli

Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière, des centres d’études collégiales de Montmagny et du Témiscouata, vit ses derniers jours au sein de cette institution. Celle qui cumule 32 ans de service quitte avec un pincement au cœur, mais aussi avec le sentiment du devoir accompli.

« Ça me fait bizarre, oui. Généralement, à cette période-ci de l’année, je fais la planification de la prochaine rentrée. Ça me fait un peu étrange de ne pas avoir à le faire, mais de plutôt préparer un transfert de dossiers », explique-t-elle. Malgré ce changement, elle se prépare à passer le flambeau à son successeur, M. Steve Gignac, avec confiance et sérénité.

Depuis janvier 1991, Mme Deschênes a consacré sa carrière au Cégep de La Pocatière, gravissant les échelons avec passion. « Depuis janvier 1991, j’ai l’immense privilège de travailler pour cette institution que j’aime tant. Peu importe le poste occupé, j’y ai trouvé — et j’y trouve encore — beaucoup de bonheur et de satisfaction », a-t-elle partagé dans une annonce émouvante faite au personnel.

Durant ses 32 années de service, Marie-Claude Deschênes a laissé une empreinte indélébile sur le Cégep grâce à son leadership visionnaire. Parmi ses nombreuses réalisations, on retrouve la création du Bureau de l’international, et l’accueil du Symposium international de l’intégration du numérique dans l’enseignement (SIINE), faisant du Cégep un pionnier en affaires internationales. Elle a aussi mis en place le Bureau de la recherche et de l’innovation, et le programme Étudiant-Chercheur, qui ont contribué à positionner le Cégep parmi les meilleurs collèges canadiens en recherche appliquée depuis huit ans.

Au-delà de ses accomplissements professionnels, Mme Deschênes a toujours mis l’humain au cœur de ses préoccupations. « Créer un milieu d’études et de travail agréable, où peuvent évoluer les étudiants et les membres du personnel est l’objectif qui a toujours guidé mes actions au quotidien. »

Quant à ses projets de retraite, Marie-Claude Deschênes envisage de profiter pleinement de la vie avec son conjoint, également retraité cette année après 37 ans de service en tant que professeur d’administration au Cégep. « Nous allons réapprendre à vivre à un autre rythme, passer du temps avec notre famille et nos petits-enfants », dit-elle avec un sourire. Le couple prévoit rester dans la région, continuant à s’investir dans leur communauté locale.

Malgré son départ, Mme Deschênes reste soucieuse de l’avenir du Cégep. Elle exprime le souhait que son successeur maintienne le cap sur des priorités essentielles comme l’amélioration des infrastructures, y compris la piscine et les résidences étudiantes. « Je marche la tête haute par rapport à ce que nous avons accompli, mais il reste des défis à relever, notamment en matière de financement et de soutien aux infrastructures », ajoute-t-elle.

En réfléchissant à ses années de service, elle se dit fière de ce qu’elle a accompli. Le programme Étudiant-Chercheur et le virage vers la formation à distance sont parmi ses plus grandes fiertés. « L’ancrage de nos centres d’études collégiales et la formation à distance ont permis de délocaliser l’éducation, couvrant ainsi un vaste territoire, et répondant aux besoins des étudiants partout au Québec. »

Marie-Claude Deschênes quitte le Cégep de La Pocatière avec un sentiment de gratitude et d’accomplissement, laissant derrière elle un héritage marqué par l’innovation, le dévouement, et un engagement profond envers les communautés qu’elle a servies. « J’ai confiance en l’avenir de notre cégep, et je suis convaincue que mon successeur saura poursuivre le travail accompli avec la même passion et le même dévouement », conclut-elle, prête à entamer ce nouveau chapitre de sa vie avec enthousiasme et sérénité. Steve Gignac, nouveau directeur général, entrera en fonction le 5 août.