Des étudiants du programme Médias du Cégep de La Pocatière aux commandes d’une émission sur TVCK

Dans le cadre du cours Projet médiatique II, les étudiants du programme Arts, lettres et communication, option Médias du cégep de La Pocatière, sont aux commandes depuis le 3 février de l’émission Info-Kam Extra produite par TVCK et diffusée à MAtv Bas-Saint-Laurent. Cette collaboration entre TVCK et le programme Médias permet aux étudiants de se familiariser avec la réalité du domaine médiatique, tout en mettant à profit les connaissances acquises dans les différents cours de cette formation préuniversitaire.

Pendant six semaines, ils sont chargés, en équipe de deux, de consulter l’actualité régionale, d’effectuer le travail de recherchiste, de trouver l’angle des entrevues, de créer des questions, de monter un dossier de presse et finalement de réaliser et animer le tournage au studio de TVCK. Ce projet se veut enrichissant pour les étudiants du programme qui peuvent tester leurs habilités devant et derrière la caméra. Bien que plusieurs soient de grands passionnés des médias, cette collaboration est pour la plupart leur première expérience sur un vrai plateau de tournage. Ils ont accès à un environnement formateur leur permettant d’évoluer en toute confiance et de développer leurs compétences. Ils garderont tous de très beaux souvenirs de ce partenariat.

« J’ai adoré mon expérience à TVCK! Cette opportunité m’a permis d’acquérir de l’assurance et d’apprendre, en action sur un plateau de tournage. Le programme Médias me permet de mettre à l’épreuve mes compétences que ce soit à la radio, dans la presse écrite ou à la télévision. Des expériences qui resteront gravées dans ma mémoire longtemps », témoigne Marie-Alice Ouellet, étudiante en Arts, lettres et communication, option Médias.

Diffusée plusieurs fois par semaine du mardi au vendredi par MAtv Bas-Saint-Laurent, l’émission Info-Kam Extra, produite par TVCK, informe la population locale sur différents sujets d’actualité. Pour découvrir la grille-horaire : https://matv.ca/bas-saint-laurent/grille-horaire. Ce projet est possible grâce à la confiance de M. Karl Turpin Bourque, directeur général de la station TVCK, l’idée de M. Marc-Antoine Côté, animateur et comédien, et l’expertise de M. Simon Lavictoire, directeur technique à TVCK.

Source : Cégep de La Pocatière