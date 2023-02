Mois de l’histoire des noirs : Un 5 à 7 interculturel exultant

Le 16 février dernier a eu lieu le premier de la série des 5 à 7 interculturels mensuels. Pour souligner le Mois de l’histoire des noirs, le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, la MRC de Kamouraska et Projektion 16-35 ont organisé une soirée sous la thématique africaine. Plus de soixante personnes provenant d’une dizaine de nationalités se sont rencontrées, ont dansé et ont mangé ensemble.

Chaque personne participant à la soirée a été invitée à apporter un plat ou un dessert aux saveurs de son pays afin de compléter les plats haïtiens préparés par le restaurant Fleurs Karaïbes, ouvert depuis quelques mois à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Le repas a été l’occasion de découvrir de nouveaux mets et de faire connaissance. Une initiation au djembé et à la danse africaine a ensuite été proposée par Joseph Wadjiri et Fodé Bangoura. Plusieurs personnes de tout âge ont participé, tout en ayant l’occasion de tisser de nouveaux liens qui pourraient mener vers une expérience de jumelage interculturel.

La nouvelle agente de mobilisation interculturelle du Centre-Femmes, Karen Gutierrez, a grandement participé à la concertation des organismes, ainsi qu’au développement de l’activité. Tel qu’énoncé par la coordonnatrice Pascale Dumont Bédard : « On est heureuses de voir que de plus en plus de personnes, issues ou non de l’immigration, passent la porte du Centre. C’est une belle occasion pour nous de leur parler de nos services, de nos intervenantes, et de tisser des liens précieux avec les communautés immigrantes de la région. »

Source : Centre-Femmes La Passerelle