Des étudiants pour représenter la vie à l’ITAQ

Devenir vétérinaire, c’était le rêve de Justine Loiselle. Au fil de son parcours, elle a réalisé que sa véritable place ne se trouvait pas dans une clinique, mais auprès des chevaux. Étudiante au campus de La Pocatière de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), Justine n’a pas encore arrêté son choix de carrière. Une chose est certaine, son avenir passera par les chevaux. Et c’est cette passion et cette authenticité qui l’ont menée à faire partie de la nouvelle cohorte des ambassadeurs étudiants de l’ITAQ.

Ils sont douze, répartis entre les campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe, à assumer ce rôle de porte-parole positif. Chaque ambassadeur représente un programme de l’Institut : techniques équines, productions animales, transformation alimentaire ou encore génie agromécanique. Leur mandat est de faire découvrir de l’intérieur ce qu’est la vie étudiante à l’ITAQ, et de mettre en valeur la diversité de ses formations.

Concrètement, ils sont présents lors d’événements institutionnels comme les portes ouvertes, les cérémonies de diplomation ou les galas; mais surtout, ils s’expriment sur les réseaux sociaux : TikTok, Instagram, Facebook, Twitch ou YouTube, où ils partagent leur quotidien en vidéos, brèves (stories) et directs. Avec humour et sincérité, ils deviennent la vitrine vivante de l’ITAQ, reflétant son dynamisme et son esprit de communauté.

À La Pocatière, Justine Loiselle n’est pas seule. Elle est entourée d’autres étudiants passionnés qui, comme elle, souhaitent mettre de l’avant leur milieu d’études, comme Audrey Deblois, étudiante en Technologie des productions animales, qui souhaite cultiver les terres agricoles familiales et travailler en service-conseil après ses études. Il y a aussi Justin Dufour, qui a choisi Gestion et technologies d’entreprise agricole, et qui souhaite devenir un gestionnaire compétent et performant, en plus de reprendre les rênes de la ferme laitière familiale.

Qu’il s’agisse des techniques équines ou de la transformation laitière, chacun apporte sa couleur et contribue à illustrer la richesse du campus. Leur implication dépasse la simple promotion : elle traduit une fierté d’appartenance et une volonté de faire rayonner l’ITAQ dans toute la région et au-delà.

Fondé il y a plus de 60 ans, l’Institut demeure le seul établissement collégial spécialisé en agroalimentaire au Québec. Avec ses laboratoires-écoles, ses fermes, ses usines de transformation et ses programmes, il s’est forgé une réputation de référence dans la formation de la relève. Le programme des ambassadeurs étudiants en est une prolongation naturelle : un moyen concret de mettre des visages et des histoires sur ce qui, autrement, ne serait qu’un simple cursus académique.

Pour Justine comme pour ses collègues, c’est une aventure formatrice qui vient enrichir son parcours. Et si son futur métier reste encore à définir, une chose est sûre : il aura la couleur de sa passion pour les chevaux.