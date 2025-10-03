La Pocatière investit 500 000 $ pour sauver la piscine du Cégep

La Ville de La Pocatière confirme un investissement majeur pour assurer la réouverture et le maintien des services à la piscine du Cégep de La Pocatière. Un protocole d’entente d’une durée de dix ans a été conclu entre la Ville et l’établissement d’enseignement, dans le cadre de la campagne Faites partie de la vague!, à laquelle la Ville verse un montant unique de 500 000 dollars pour la période de 2025 à 2029.

À partir de 2030 et jusqu’en 2034, la Ville s’engage également à verser 110 400 $ par année, un montant sujet à indexation, à titre de frais de location. Cet investissement s’accompagne de mesures concrètes qui bénéficieront directement à la population. Les citoyens de la nouvelle Ville de La Pocatière profiteront de la mise en place d’une tarification préférentielle pour les activités aquatiques payantes, de la gratuité complète des bains libres et d’une réservation de 25 % des places dans l’ensemble des activités offertes à la piscine, qu’il s’agisse de cours de sécurité aquatique ou de mise en forme.

L’entente garantit un total de 665 heures de service à la population de la nouvelle Ville de La Pocatière. Le montant annoncé s’ajoute aux contributions déjà prévues dans le cadre du montage financier de 1,2 million $ coordonné par la MRC de Kamouraska en octobre 2024. La part totale de la Ville de La Pocatière, incluant les anciennes municipalités fusionnées, s’élève ainsi à 649 320 $ . En additionnant cette contribution et le nouvel engagement, l’investissement global atteint 1 680 120 $ sur dix ans.

Pour le maire, il s’agit avant tout de préserver des services essentiels de proximité. « Ça fait longtemps qu’on a cette orientation-là en tête. On travaille avec le Cégep depuis plusieurs mois à trouver une solution et nous nous sommes entendus. En étant un des contributeurs majeurs, on voulait que nos citoyens qui occupent le territoire aient des avantages naturellement », indique-t-il, ajoutant que l’engagement des citoyens et du comité Sauvons notre piscine, dont il est co-président, a encouragé à trouver une solution.

« On a travaillé avec eux et le Cégep. J’ai assisté à quelques-unes de leurs rencontres et j’ai été impressionné par leur efficacité et leur positivisme très contagieux. La campagne de financement avance bien et n’a jamais fléchi », ajoute M. Bérubé, rappelant que la Ville a la responsabilité d’agir comme pôle de services.

« Nous travaillons très fort depuis quelques années à conserver nos services de proximité. En tant que ville de centralité, nous voulons unir nos forces afin de conserver nos acquis et offrir des services de qualité à nos citoyennes et à nos citoyens », conclut-il.

Très près du but

Comme le soulignait Vincent Bérubé, le travail du comité citoyens Sauvons notre piscine, mérite d’être souligné. Dès le début, alors que le dossier semblait inaccessible, ces gens ont rivalisé d’initiatives et d’originalité pour amasser des fonds, souvent à coups de 5$ et de 10$. À l’investissement de 500 000$ de la ville, s’ajoute 404 430 $ qui a été amassé grâce à de grands donateurs, portant la somme amassée à 904 430 $ sur un objectif de 1,2million $.

‘’Lors de notre rencontre avec le Cégep, on nous a confirmé que 350 0000 étaient désormais dans l’encaisse grâce à de grands donateurs. Ceux-ci et d’autres à venir seront identifiés lors d’une conférence de presse en novembre. La campagne “faites partie de la vague”a donc actuellement amassé 404 430 $. On lâche pas. On va l’avoir cette piscine’’, écrit Julye Letarte du comité citoyens, visiblement avec beaucoup d’enthousiasme.

Le Cégep de La Pocatière se réjouit de l’annonce de la Ville. ‘’C’est une excellente nouvelle pour le projet de rénovation de la piscine régionale et nous leur en sommes très reconnaissants. Le dossier progresse et le Cégep poursuit ses démarches pour compléter le montage financier’’, affirme Frédéric Busseau du Cégep. ‘’Nous tenons à remercions sincèrement l’ensemble du milieu, notamment le comité citoyen Sauvons notre piscine, pour sa mobilisation et ses efforts soutenus.’’