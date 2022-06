Des expositions temporaires à ne pas manquer au Musée

En plus de ses expositions permanentes sur deux étages, le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation en consacre une autre à ses expositions temporaires.

Cet été, les visiteurs pourront voir : Victuailles et rencontres tricotées. C’est dans un esprit ludique et participatif que le collectif Colifichet fabrique de petits objets cousus, découpés, imprimés, pliés et tricotés. Inspirées d’un buffet fort ludique, les victuailles ont pris forme dans des matières telles que le feutre et la laine. Le résultat est étonnant !

Mycélium : depuis la nuit des temps, le champignon suscite méfiance ou émerveillement. Qu’il soit hallucinogène ou qu’il serve à décontaminer les sols, sans oublier son rôle dans la transformation alimentaire ou le plaisir apporté aux gastronomes, ses multiples facettes sont à découvrir.

Le tour de table en 175 ans : conçue dans le cadre des Fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l’exposition rassemble quelque 175 objets présents dans les cuisines québécoises au cours de toutes ces années. La huche côtoie l’autocuiseur de Ricardo pendant que la baratte à beurre fait un clin d’œil à la glacière orange Crush. Tous ces éléments sont mis en contexte au profit du visiteur.

Souvenirs de table : une exposition sur les pratiques alimentaires d’hier et d’aujourd’hui en collaboration avec le Musée de la mémoire vivante. Un parcours d’objets, de photographies et de témoignages a été dressé, telle une table, pour raviver votre mémoire. Cette exposition se décline en quatre thèmes : les temps durs et de privation ; les temps de festivités ; les jours ordinaires ; les repas pris à l’extérieur. Bon appétit !

À partir du 1er juin, le Musée est ouvert tous les jours de la semaine de 10 h à 17 h. Il est possible de joindre l’institution au 418 856-3145 ou par le biais de sa page Facebook au www.facebook.com/musee.qaa.

Source : MQAA