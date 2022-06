École de danse Chantal Caron : Une fin d’année qui se termine en beauté

L’école de danse Chantal Caron a participé, en mai dernier, à la compétition « Hit The Floor » qui s’est déroulée à Lévis et qui a accueilli plus de 2500 participants.

Le groupe de développement 4 a remporté une troisième position avec la chorégraphie « FOUDRE ». La soliste Cloé Robichaud a quant à elle obtenu une sixième position sur onze performances avec la chorégraphie « LOVELY ». Les deux pièces étaient des créations d’Éléonar Caron St -Pierre, directrice de l’École. Il faut souligner le professionnalisme de ces élèves ainsi que leur interprétation à la hauteur de nos espérances, dans le cadre de cette compétition de haut niveau.

La fin de semaine du 28 mai a aussi été haute en émotions. L’École a présenté son spectacle de fin d’année devant plus de 335 spectateurs au Centre Gérard-Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli. Félicitations aux 82 élèves qui ont brillé sur scène devant une foule enjouée et chaleureuse. Des moments remplis de joie et de plaisir pour tous.

Une dernière compétition aura lieu, au début du mois de juillet, pour le groupe de développement 2 qui participera à la Coupe du monde à la suite de sa première position obtenue en avril dernier lors de la compétition 5-6-7-8 Show time au Manoir Richelieu de Charlevoix.

Source : École de danse Chantal Caron