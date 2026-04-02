Des finalistes de la région aux Lauriers de la gastronomie québécoise 2026

Près de 250 professionnels de l’industrie se sont réunis récemment à Montréal pour assister au dévoilement des finalistes de la huitième édition du Gala des Lauriers de la gastronomie québécoise. Et notre région fait partie des nommés.

Martin Desautels, de la microbrasserie Tête d’allumette de Saint-André-de-Kamouraska, est en lice dans la catégorie Brasseur de l’année. La Cantina de Kamouraska est nommée dans celle de Cantine de l’année, tout comme El’Dree Tacos de Saint-Denis-De La Bouteillerie.

Le Festival des champignons forestiers du Kamouraska de Saint-Pascal est en lice dans la catégorie Événement gastronomique de l’année, tandis que Mycomigrateur, aventure gastronomique mycologique, de Côté Est de Kamouraska est en compétition pour le Prix du Tourisme gastronomique. Sébastien Beaulieu, du restaurant Pépita de Saint-Germain-de-Kamouraska, est en nomination comme Révélation de l’année.

Plus de 100 finalistes ont été sélectionnés dans les 17 catégories couvrant le domaine de la gastronomie, des Cantons-de-l’Est aux Îles-de-la-Madeleine en passant par Montréal et Québec. « Les Lauriers de la gastronomie célèbrent ce qui se fait de mieux en restauration, en mettant en lumière le savoir-faire et l’engagement de ses artisans, et en faisant briller la qualité des produits de nos agriculteurs, pêcheurs et transformateurs alimentaires. Notre gastronomie s’affirme ici comme à l’international, en procurant des expériences uniques. Notre gouvernement est fier de soutenir cette industrie qui fait rayonner notre identité », commente Donald Martel, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faites entendre votre voix

Le vote est maintenant ouvert. Les membres de l’industrie sont invités à désigner leurs lauréats parmi les finalistes sélectionnés. Le grand public, lui, est convié à voter pour la personnalité culinaire de l’année dans le cadre du Laurier du public. Pour voter, rendez-vous sur www.lauriers.ca jusqu’au 6 avril.

En 2026, le Gala fait peau neuve. D’abord, l’animation de la remise de prix sera menée par le chef Danny St-Pierre, communicateur reconnu et très apprécié du grand public. Ensuite, l’événement, qui se tient le 4 mai, déménage dans un nouveau secteur de Montréal, le Quartier latin. La remise des prix se déroulera à la Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau, avant que la fête se prolonge au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis. Sous la direction artistique de Nicolas Fonseca, la soirée promet d’être festive et inoubliable, avec la participation des finalistes et lauréats des années précédentes.