Marc Dupré de retour sur scène à Montmagny

Après une pause bien méritée, Marc Dupré signe son retour sur scène avec un tout nouveau spectacle intitulé Parce que ce soir. L’artiste s’arrêtera à Montmagny le samedi 4 avril à 20 h, à la Salle Edwin-Bélanger.

Présenté par les Arts de la scène, ce spectacle marque le grand retour du chanteur devant public. L’auteur-compositeur-interprète promet une soirée à la fois énergique et rassembleuse, où se côtoieront ses plus grands succès et de nouvelles pièces tirées de son prochain album.

Reconnu pour sa proximité avec le public et sa présence scénique, Marc Dupré revisitera les moments forts de sa carrière dans une formule renouvelée. Du premier accord au dernier rappel, le spectacle se veut une expérience immersive, entre émotions, souvenirs et nouveautés.

Le public est invité à chanter et à vibrer au rythme de ses mélodies accrocheuses et de ses textes empreints de sensibilité, dans une ambiance conviviale fidèle à l’artiste.

Une chose est certaine, avec Parce que ce soir, Marc Dupré compte bien marquer son retour, et offrir un rendez-vous musical à ne pas manquer.