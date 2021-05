Des fonds pour des projets structurants à Saint-Adalbert, Saint-Omer, Sainte-Félicité et Tourville

La MRC de L’Islet lance un appel à projets pour des initiatives porteuses se déroulant dans l’une ou l’autre des municipalités de Saint-Adalbert, Saint-Omer, Sainte-Félicité et Tourville.

Cet appel à projets fait suite à la signature d’une entente entre le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les quatre municipalités précitées et la MRC dans laquelle le gouvernement octroie une somme de 1,1 M$ pour appuyer les efforts visant à dynamiser ces collectivités aux plans social et économique.

Les projets obtenus dans le cadre de cet appel à projets doivent contribuer au progrès social et économique sur le territoire des deux MRC. Les promoteurs peuvent être des entreprises privées, des entreprises d’économie sociale, des organismes à but non lucratif, des municipalités et, sous certaines conditions, des coopératives.

L’aide financière peut atteindre 75 000 $ (37 500 $ pour les entreprises privées) et représenter jusqu’à 90 % (50 % pour les entreprises privées) du coût total du projet.

La date limite pour déposer un projet est le 15 juillet 2021.

Pour plus de détails sur cet appel à projets, veuillez consulter le https://mrclislet.com/fonds/fonds-de-vitalisation/.

Source : MRC L’Islet