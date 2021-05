Mont-Carmel : Obstruction des tuyaux à cause de lingettes désinfectantes

« C’est clairement une accumulation de lingettes, qu’on ne devrait pas jeter dans la toilette. Ç’a “jammé”, mais on a réussi à voir avant qu’il y ait plus de dégâts. Si les pompes ne marchent plus, l’eau s’accumule et peut sortir des sous-sols des citoyens », a dit le maire de Mont-Carmel Pierre Saillant.