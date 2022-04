L’avenir sourit de nouveau à Benjamin Ouellet

« Ma blessure a ralenti ma progression, c’est certain, mais là je dirais que je suis rendu en milieu de peloton. Mon moral est meilleur, j’ai l’esprit libéré et je suis plus concentré. Bref, je suis bien content, ça va de mieux en mieux. Il faut aussi dire que le calibre dans le CAUL est plus élevé. En même temps, c’est que je cherchais aussi », insiste Benjamin Ouellet.

Sa persévérance scolaire et ses exploits sportifs ont même été récompensés d’une bourse Banque Nationale de 4000 $ au soutien à la réussite académique et sportive de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. Pour Benjamin Ouellet, qui a déjà reçu une bourse similaire par le passé, c’est la première fois qu’on lui remet pareil montant, motivé notamment par les quatre records québécois qu’il détient aux 100 m, 200 m, 800 m et 1500 m.

Après quelques mois difficiles, cette reconnaissance arrive clairement à point, reconnaît-il. D’autant plus que 2022 s’annonce particulièrement déterminante avec au moins huit compétitions d’envergure à son agenda, dont les Championnats canadiens prévus à Vancouver en juin prochain et peut-être d’autres sorties à confirmer aux États-Unis, à l’automne.

« Pour moi, 2022 va me permettre de voir où je me situe. La dernière fois que j’ai vécu autant de compétitions dans l’année, je crois que c’est en 2018 ou 2019. Mentalement, je me sens plus prêt que l’an dernier, donc je suis optimiste. Si je n’ai pas de blessures, je me croise les doigts, je m’attends à une grosse progression. »