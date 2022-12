Des innovations bien de chez nous : Une fournaise autorégulée qui limite l’émission de particules fines

Le Cégep de La Pocatière a reçu une subvention de 2,25 M$ du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) pour intensifier son action en recherche dans ses centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT). Un bureau de la recherche et de l’innovation doit être créé dans la foulée, au sein de l’institution. Le Placoteux a fait le tour de ces CCTT, mais également du CDBQ, dans le but de dénicher les dernières innovations développées dans ces centres de recherche.

Solutions Novika collabore avec SBI – Fabricant de poêles international depuis maintenant dix ans. L’entreprise a dû s’ajuster au cours des dernières années à un resserrement drastique de la réglementation nord-américaine en matière d’émission de particules fines dans l’atmosphère. De 7,5 g/h en 1990, la norme est passée à 4,5 g/h en 2015 puis à 2,5 g/h aux États-Unis en 2020.

Or, pour atteindre ces normes, il est impératif de travailler sur la combustion qui se déroule à l’intérieur de la fournaise, mais seulement quatre paramètres peuvent être contrôlés le cas échéant : la qualité, la quantité et la disposition du bois, ainsi que l’ouverture des clés d’entrée d’air. La stratégie développée par SBI, en collaboration avec Solutions Novika, concerne l’entrée de l’air et sa distribution dans la chambre de combustion.

« Nous avons développé une carte électronique, un circuit imprimé de notre conception, qui fait la lecture des températures dans la chambre de combustion et qui régule ensuite l’entrée de l’air par les trappes. Autrement dit, le gros de l’innovation est d’avoir une fournaise qui s’autorégule et qui laisse entrer l’air nécessaire au moment où elle en a besoin », résume Guillaume Caron, coordonnateur dans l’équipe de physique appliquée chez Solutions Novika.

Cette innovation développée par le CCTT et SBI a valu au tandem le prix Coup de cœur du Gala des Prix Innovation de l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ), le 17 novembre dernier. Ce projet est aussi venu sceller une collaboration longue d’une décennie entre les deux organisations, partenariat qui représente un emploi à temps plein chez Solutions Novika depuis 2012, plus de 15 000 h de travail, l’implication de cinq enseignants et une quinzaine d’étudiants collégiaux et universitaires.