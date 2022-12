Garage municipal : Saint-Onésime doit faire un troisième tour d’appel d’offres, faute d’entrepreneurs

Les entrepreneurs sont fort occupés dans la région. La preuve, la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth ne parvient même pas à obtenir une seule soumission pour son projet d’agrandissement du garage municipal.

Le hic est que ce projet est financé — à la hauteur de 75 000 $ — par le gouvernement du Québec. Et avec des aides financières viennent des délais et la Municipalité craint de les dépasser.

Le projet en question vise à ajouter une salle de toilette dans ce bâtiment sans eau ni égout. « Il n’y a pas de toilette pour les employés des travaux publics ni d’eau. Lorsque vient le temps de se laver les mains et laver de l’équipement, c’est plutôt embarrassant », indique la directrice générale Nancy Lizotte.

Après deux appels d’offres publics, Saint-Onésime n’a reçu aucune soumission. Le conseil prévoit retourner en appel d’offres en janvier ou février 2023 pour tenter sa chance de nouveau.

« En admettant qu’un entrepreneur soumissionne sur notre projet, ça laisse très peu de temps pour faire les travaux avant le 31 mai 2023 (NDLR : délai imposé pour la subvention) étant donné la saison hivernale et l’attente du dégel printanier qui s’étend parfois jusqu’à la fin avril et début mai », ajoute Mme Lizotte. En effet, il faut creuser un puits, raccorder le garage au réseau d’égout, faire la fondation de ciment, monter la structure, faire le toit, le lambris extérieur, ainsi que la plomberie, l’électricité, etc.