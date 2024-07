Des investissements majeurs en tourisme

La Société Duvetnor et Québec maritime bénéficient d’importants investissements de la part du gouvernement canadien pour renforcer et développer leur offre touristique. Ces initiatives visent à stimuler le tourisme durable et à soutenir l’économie locale.

La Société Duvetnor reçoit plus de 1 million $, dont une aide non remboursable de 361 738 $. Cet investissement porte sur l’acquisition d’un bateau et d’une plateforme hydraulique. Ces nouveaux équipements permettront la mise en place d’un nouveau produit touristique axé sur les excursions maritimes et la nature.

Le projet vise à offrir des expériences immersives aux visiteurs, leur permettant de découvrir la biodiversité de la région. Ces nouvelles infrastructures permettront à Duvetnor d’offrir des excursions diversifiées et accessibles. L’initiative reflète l’engagement de Duvetnor envers le tourisme durable, en mettant en valeur les richesses naturelles du Bas-Saint-Laurent.

Québec maritime : une vision pour le futur

Québec maritime reçoit quant à lui 12,7 millions $, dont 5,6 millions $ non remboursables. L’aide lui permettra de poursuivre sa mission, dont la promotion des attraits touristiques régionaux sur les marchés hors Québec jusqu’en 2027. L’organisation couvre tout le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord et les Îles-de-la-Madeleine.

Le partenariat avec le gouvernement permet à Duvetnor et à Québec maritime de poursuivre leur mission respective avec des moyens accrus. Cet investissement leur permet de regarder vers l’avenir avec optimisme, et de planifier des projets encore plus ambitieux.

L’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup et la Corporation de développement de Lac-des-Aigles se partagent le reste de l’enveloppe totale de 7 millions $.