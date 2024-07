Le Placoteux innove avec les circulaires

L’effet des circulaires sur les ventes et la visibilité des commerces est indéniable. Chaque semaine, le consommateur peut y retrouver en un coup d’œil les promotions et les spéciaux en vigueur. La disparition du Publisac n’allait pas freiner l’imagination créative de la direction du Placoteux, qui a décidé de publier les circulaires dans une section du journal.

Louis Turbide, directeur général du Placoteux, partage son enthousiasme quant au succès des circulaires locales distribuées par son organisation. « Avant de lancer ce produit, on a fait nos devoirs. Nous savons que nos marchands régionaux cherchent des moyens efficaces de promouvoir leur entreprise via des circulaires », explique-t-il, précisant que Le Placoteux se démarque en proposant un produit qui atteint efficacement le marché local. « Nous distribuons environ 19 000 copies par Postes Canada dans tout le Kamouraska–Côte-du-Sud », ajoute-t-il.

Selon M. Turbide, la distribution par Postes Canada permet d’atteindre directement les clientèles de la région. En termes de coûts, Le Placoteux offre une solution compétitive.

« Nous sommes moins chers que la concurrence, tout en distribuant plus de copies directement dans les foyers », mentionne-t-il.

Des premiers clients enthousiastes

Trois clients ont d’abord décidé de se lancer dans cette aventure qui fera certainement boule de neige : Écotone : La Salopette et l’Aventurier, le centre de rénovation Camille Dumais, et la Tabagie Lunik, tous de Saint-Pascal. L’aspect des coûts moindres de cette nouvelle façon de faire est d’ailleurs évoqué par tous.

« Ce n’est que du positif. La décision était simple. La distribution via Postes Canada, directement dans Le Placoteux, était plus économique, d’autant plus qu’avant, les circulaires n’étaient pas personnalisées. Maintenant, je peux cibler les produits que je veux moi-même annoncer. C’est véritablement un aspect qui fera la différence », dit Stéphane Laforest de la Tabagie Lunik, ajoutant que les circulaires sont une méthode clé pour informer les clients.

« C’est une des principales façons de transmettre l’information aux acheteurs. Facebook est là, oui, mais les circulaires ont un impact direct, personnalisé et unique », dit-il. En soutenant Le Placoteux, il contribue également à l’économie locale. « C’est un deux pour un, je soutiens le journal local, et j’économise sur la distribution. »

Achat local

Un aspect crucial de cette initiative est effectivement l’encouragement à l’achat local. « Depuis des décennies, notre journal encourage l’achat local. Nous sommes reconnaissants que les marchands régionaux soutiennent également les médias locaux, au lieu de confier leur budget publicitaire à des multinationales », renchérit Louis Turbide. Cette collaboration renforce le tissu économique local, et souligne l’importance de la solidarité régionale dans le domaine publicitaire.

Même son de cloche pour Philippe Paradis d’Écotone, la Salopette et l’Aventurier. « Le but premier est de couvrir l’ensemble de la population de la région. Les circulaires sont importantes pour promouvoir les offres, et rappeler aux clients l’existence de la boutique. « Avec les circulaires insérées dans Le Placoteux, cela maintient l’effet de proximité avec notre clientèle », ajoute-t-il. Cette approche aidera aussi selon lui à renforcer les liens avec les clients locaux, et à maintenir une présence constante.

Guillaume Lévesque, du centre de rénovation Camille Dumais, affirme d’entrée de jeu qu’il aime encourager l’achat local. « Je n’avais plus de moyen d’être visible. Avant, c’était nous autres qui faisions notre circulaire qu’on envoyait par la poste. Aujourd’hui, on s’est dit qu’il fallait aller chercher plus de visibilité à moindre coût. Donc, j’ai décidé d’y aller avec notre journal, Le Placoteux », dit-il.

La circulaire a des impacts importants sur les ventes. « Depuis qu’on avait mis fin à cela, je m’en suis rendu compte. La publicité, c’est important. Il y en a qui pensent que quand ça va mal, il faut couper dans la publicité, mais c’est le contraire. Si tu ne montres pas que ton entreprise est vivante et que ça va bien, tu n’auras pas de clients dans ton magasin. »

Pour Guillaume Lévesque, l’important c’est d’être visible. « Par exemple, la circulaire permet de présenter différents produits, et de les afficher à des prix concurrentiels. C’est une belle visibilité, et ça permet aussi de faire connaître de nouveaux produits. En décidant d’y aller avec Le Placoteux, ça fait rouler l’économie locale, et ça encourage les gens à acheter local. C’était l’option qui me convenait le mieux », conclut-il.