Des jeunes de Montmagny et L’Islet unis contre l’alcool au volant

Le 9 mai dernier, près de 220 élèves finissants de certaines écoles secondaires de Montmagny et de L’Islet ont pris part à la première édition du projet I.M.P.A.C.T., une initiative de sensibilisation aux dangers de la conduite avec les facultés affaiblies. Il s’agissait d’un moment fort, afin de marquer les esprits, et de faire réfléchir les jeunes de la région à l’approche des bals de finissants.

Les élèves des écoles Louis-Jacques-Casault, Bon-Pasteur, de la Rencontre et de Saint-Paul ont en effet été réunis pour une demi-journée intense d’ateliers, de témoignages et de mises en situation. Ce projet, inspiré d’initiatives similaires dans Bellechasse et ailleurs au Québec, dont le Kamouraska, visait essentiellement à créer un électrochoc salutaire.

Les jeunes ont notamment entendu des témoignages poignants livrés par un policier de la Sûreté du Québec, une paramédicale, un représentant de la SAAQ, ainsi que par des personnes directement touchées par les conséquences de la conduite avec facultés affaiblies.

Un moment marquant de la journée fut la reconstitution d’accident avec voiture accidentée et fausse victime, mise en scène à l’extérieur de l’école avec l’appui des services d’urgence. Les élèves ont aussi visité plusieurs kiosques animés par la Sûreté du Québec et plusieurs partenaires engagés.

En parallèle, certains jeunes ont observé — et parfois même participé à — des matchs de basketball en fauteuil roulant, une façon concrète de prendre conscience des conséquences irréversibles que peuvent engendrer certains choix.

Pour Caroline Morin, intervenante préventionniste du programme Ensemble, on D-Tox, cette première édition du projet I.M.P.A.C.T. prouve qu’« une communauté unie peut créer un véritable impact auprès de sa jeunesse ».