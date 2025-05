Tourville accueille une nouvelle édition de Troc tes fringues et ajoute les jouets

Le populaire événement communautaire Troc tes fringues sera de retour à Tourville le samedi 24 mai de 10 h à 15 h à la salle communautaire. Organisée en partenariat avec la CDC ICI Montmagny-L’Islet, Les Nouveaux sentiers et la Municipalité de Tourville, cette activité gratuite et ouverte à tous permet d’échanger vêtements et accessoires dans une ambiance conviviale.

Cette année, l’événement s’enrichit avec l’ajout de Troc tes jouets, une nouveauté rendue possible grâce à la collaboration de la Maison de la famille de la MRC de L’Islet. En plus des vêtements, chaussures et articles de literie, les familles pourront maintenant donner ou échanger des jouets, ajoutant une dimension encore plus familiale et inclusive à l’activité.

« Ce projet permet d’aider l’ensemble de la population. En plus, Troc tes fringues est une belle occasion d’implication, j’attends cet événement de saison en saison! J’ai la chance d’y rencontrer de nouvelles personnes et de redonner à ma communauté. L’objectif est simple : faire de la place dans nos garde-robes tout en donnant une seconde vie aux objets, dans un esprit de partage et de développement durable », explique Alain Desrosiers, citoyen engagé dans l’organisation.

Aucun don n’est requis pour participer, puisqu’il est possible de simplement venir « magasiner » parmi les articles disponibles. Un coin pour enfants sera aménagé sur place, avec la présence d’intervenants pour assurer un moment agréable pour les tout-petits, et un dîner sera offert gratuitement aux participants. L’événement, désormais bien ancré dans les habitudes régionales, favorise les échanges humains et renforce le tissu social, tout en répondant à des besoins concrets.

Les vêtements ou les jouets à donner peuvent être déposés à l’avance à La Frip à Monk (962, rue des Trembles à Tourville) ou au bureau de la CDC (318, rue Verreault, local 26 à Saint-Jean-Port-Joli). Pour plus d’information ou pour s’impliquer, on peut joindre l’équipe de la CDC ICI Montmagny-L’Islet au 418 358-0648, par courriel à icimontmagnylislet@gmail.com, ou via la page Facebook Frip-à-Monk.