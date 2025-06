Des jeunes heureux

À Saint-Just-de-Bretenières, le 16 mai dernier, la persévérance a eu droit à une journée de fête. Vingt-deux jeunes et leurs proches, invités par L’ABC des Hauts Plateaux, ont plongé dans un univers de découvertes technologiques et créatives.

Graveuse laser, simulateur de golf, couture et ébénisterie : chacun y a trouvé une façon de briller. Des sourires sincères, des yeux ébahis et des créations uniques ont illuminé une journée grise. Comme quoi l’apprentissage prend parfois des détours surprenants… et joyeux. Bravo !