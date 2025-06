Le cas de la jeune femme disparue…

Ainsi font font font est le douzième opus de l’excellente série des enquêtes de Helen Grace, de l’auteur britannique M. J. Arlidge.

L’action de ce thriller se déroule à Southampton, où une guerre de gangs fait rage, avec des forces de l’ordre attaquées de toutes parts.

C’est dans ce contexte explosif et inquiétant que disparaît la jeune Naomi. Fugue ? Accident ? Enlèvement ? Malgré l’opposition de sa nouvelle patronne, très portée sur le règlement, et qui a d’autres priorités, Helen Grace promet à la mère de la disparue de tout faire pour retrouver sa fille. Sans attendre un éventuel feu vert de la hiérarchie, elle commence une enquête discrète pour retrouver la jeune disparue.

Qu’est devenue Naomie ? Pour le lecteur, le sort de la disparue n’est pas vraiment un mystère, puisque dans une série de chapitres alternatifs, nous assistons à son enlèvement par un mystérieux inconnu qui l’enferme dans une cave immonde où croupit Mia, une autre victime du monstre dont on ignore l’identité. Transformées en esclaves sexuelles, les jeunes filles sont victimes d’un rituel immonde impliquant un cercle de pédophiles dirigé par le ravisseur !

Si l’auteur évoque les sévices subis par les jeunes captives, il nous épargne néanmoins les détails trop scabreux ou graphiques, laissant travailler l’imagination du lecteur. Alors que l’enquête progresse, et que la thèse de la fugue est écartée, Helen met en branle son équipe et entame les recherches. Ils ne tardent pas à remonter la piste de plusieurs disparitions inquiétantes, et finissent par identifier deux suspects possibles, dont l’un se suicide.

Quand Helen est certaine que le deuxième larron est le coupable, la dynamique du récit change : ce qui était un classique Whodunit ? (Qui est le coupable ?) devient une affaire à la Colombo : prouver la culpabilité hors de tout doute de l’individu. Tout un défi… Car malgré les indices matériels incriminants, les témoignages accablants, et une Naomi toujours introuvable, le suspect nie toute implication et conteste son arrestation. Les policiers auront fort à faire pour percer son armure ! Le dénouement de ce récit qui vous accroche dès les premières pages est à la fois jouissif et… mitigé. Une de mes séries préférées !