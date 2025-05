Des judokas de la région honorés

Le Club Judo La Pocatière a récemment célébré ses athlètes à l’occasion de son 42e Gala Excellence-Desjardins. Devant un dojo rempli de parents, d’amis et de passionnés, une pluie de trophées a été décernée, soulignant les efforts et les performances remarquables des membres du club.

Eugénie Anctil, de Sainte-Louise, a remporté le trophée Avantis-Or de la judoka de l’année, couronnant une décennie de pratique marquée par l’obtention de sa ceinture marron, et par son engagement dans le parcours d’arbitrage — une première dans l’histoire du club. Jeanne Laterreur, de Saint-Pacôme, a reçu le trophée Argent du club Richelieu, tandis que Lyanna Ouellet, de Saint-Pascal, championne provinciale, a été honorée du trophée Bronze de Structure CD, en plus de recevoir le trophée Premier Tech de la compétitrice de l’année dans les catégories U14 et plus.

Chez les autres lauréats, Élie Bélanger (Saint-Roch-des-Aulnaies) s’est illustré dans la catégorie Espoir, alors qu’Antoine Dionne (La Pocatière) s’est vu remettre le trophée du Progrès. Clovis Dionne a quant à lui raflé le trophée Judo-Technique pour son excellence en démonstration technique.

Fait inédit cette année, Charles-Auguste Tremblay, un adulte, a été sacré Recrue de l’année, une catégorie jusque-là réservée aux moins de 16 ans. Le trophée Persévérance-Desjardins a quant en lui été décerné à Théophile Gilbert, un judoka de longue date très impliqué dans la vie du club. Son père, David Gilbert, a d’ailleurs reçu le trophée Louis-Garon pour son engagement bénévole exemplaire depuis plus de 30 ans.

Côté compétition, Kalye Ouellet (Saint-Pascal) a été nommé révélation de l’année, et Jean-Benoît Anctil (Sainte-Louise) a conservé pour une deuxième année consécutive son titre de compétiteur de l’année dans les catégories U8, U10 et U12. Tous les lauréats sont aussi repartis avec des cadeaux offerts par Jukado et par Matsuru, deux fournisseurs spécialisés en équipements d’arts martiaux.

Le gala marquait également la fin officielle de la saison 2024-2025. Toutefois, les entraînements se poursuivront jusqu’à la fin juin sous la supervision de Raphaël Bernier, ceinture noire deuxième dan. Notons également que le judoka Matthieu Bond se présentera le 8 juin prochain devant la commission des grades pour tenter d’obtenir sa ceinture noire. Le club reprendra ses activités régulières à l’automne, pour le début de la saison 2025-2026.