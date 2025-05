Mathieu Rivest annonce 42 000 $ pour soutenir les festivals de la MRC de L’Islet

Les festivals et événements touristiques de la Côte-du-Sud recevront un coup de pouce bienvenu cet été et cet automne, grâce à une aide financière totale de 42 000 $ annoncée par le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest.

Ce soutien provient du programme d’Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, qui vise à promouvoir une offre culturelle riche, et à générer des retombées économiques dans les régions. Deux événements phares de la région se partagent cette enveloppe, en l’occurrence Le Festival du bûcheux de Saint-Pamphile (27 000 $) et le festival Chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli (15 000) $.

Soulignons que ces deux manifestations ancrées dans le patrimoine local — forestier pour Saint-Pamphile, et maritime pour Saint-Jean-Port-Joli — contribuent à l’identité régionale tout en attirant des milliers de visiteurs chaque année.

« Les festivals comme le Festival du bûcheux de Saint-Pamphile et les Chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli sont des piliers de notre identité régionale. […] Je suis fier de voir notre gouvernement investir dans ces rassemblements qui font rayonner la Côte-du-Sud », déclare Mathieu Rivest.

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir ces festivals et événements touristiques qui promeuvent le Québec comme destination de choix », ajoute Caroline Proulx, ministre du Tourisme.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient plus de 290 événements à travers le Québec, qui génèrent quelque 24 millions de jours de participation. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec, stimulant ainsi l’économie locale et régionale.