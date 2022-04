Des marchés publics de plus en plus dynamiques au Kamouraska

Signe de l’engouement des Kamouraskois et des touristes pour les marchés publics de la région, de plus en plus ils font le plein de producteurs, en plus de proposer différentes activités afin d’accompagner leur bon déroulement.

Le plus ancien des marchés publics, celui de la Grande-Anse à La Pocatière, reprendra du service du 2 juillet au 1er octobre, deux samedis d’ouverture de plus par rapport à l’an dernier. Une vingtaine de producteurs et transformateurs différents sont attendus au courant de la saison, dont au moins une douzaine chaque samedi.

« Hormis 2020 où l’achalandage a été plus modéré, il est en augmentation depuis quelques années. En juillet et août, c’est en moyenne 400 visiteurs par jour qui font le tour du Marché, ce qui n’est pas rien. Une prise de conscience plus large par rapport aux avantages que procure une consommation de produits locaux est favorable aux circuits courts et le Marché public de la Grande-Anse profite de ce changement d’attitude », indique Sébastien Tirman, agent de développement à la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et chez Développement économique La Pocatière.

Des activités particulières doivent aussi avoir lieu en parallèle, notamment des dégustations préparées sur le BBQ. D’autres éléments à la programmation sont à confirmer et seront confirmés avant ou durant la prochaine saison.

Kamouraska

Tenu depuis 2019 devant le Centre d’art de Kamouraska, le Marché public de Kamouraska en sera à sa quatrième édition cet été. Depuis le premier été, un producteur de plus s’ajoute chaque année pour un total de douze inscriptions en date du 30 mars 2022, en prévision de la prochaine saison. Le Marché se déroulera cette année les dimanches 24 juillet, 7 et 21 août et 4 septembre entre 10 h et 14 h.

« Les participants sont des producteurs et transformateurs agroalimentaires de Kamouraska et du Kamouraska. Une équipe de bénévoles est sur place avant et pendant le marché. Les employés municipaux nous fournissent le soutien technique nécessaire au bon déroulement », souligne la responsable Viviane Métivier.

La programmation d’activités étant en voie d’être complétée, elle sera communiquée ultérieurement. Le Marché public de Kamouraska accueille en moyenne 200 visiteurs par dimanche.

Saint-Pascal

Le petit dernier et non le moindre, le Marché public de Saint-Pascal revient pour une troisième édition cet été, du 17 juillet au 2 octobre, également les dimanches entre 10 h et 14 h. Comme l’an dernier, l’événement se déroulera sur l’avenue de l’Église, un endroit que la Ville de Saint-Pascal avoue trouver « joli, convivial et patrimonial ».

« En moyenne, le nombre d’exposants variera entre cinq et dix. On prévoit aussi davantage d’artisans cette année que par les années passées », fait valoir Jean-Philippe Grenier, chargé de projets au service du développement et du tourisme à la Ville de Saint-Pascal.

Côté animation, le Marché public de Saint-Pascal promet de se démarquer avec ses rendez-vous « Chef de cantine » qui doit accueillir notamment les entreprises OZAB Café et le Resto-Pub Le Saint-Pascal. Le bar laitier givré Le Blizzaroïde se transformera aussi pour l’occasion en marchand de glace ambulant, comme il existait jadis. Dégustations et ateliers culinaires figureront aussi à la programmation.