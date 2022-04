Boralex dépose un avis de projet de parc éolien dans le Bas-Saint-Laurent

L’Alliance de l’Est, soit les municipalités de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de Montmagny-L’Islet, a eu des discussions avec Boralex. L’entreprise connait les intentions de l’Alliance qui souhaite un partenariat 50-50 avec un privé et l’organisation publique. D’ailleurs, lors d’une soumission à l’appel d’offres, un maximum de points est octroyé lorsque 50 % du partenariat est avec le milieu.

La zone d’implantation serait au croisement des MRC de Kamouraska (TNO Picard), de Rivière-du-Loup (Saint-Antonin) et de Témiscouata (Pohénégamook, Saint-Elzéar et Saint-Honoré). Le « Projet éolien Bas-Saint-Laurent » serait principalement situé sur des terres publiques, avec quelques portions en territoire privé. Le territoire est majoritairement utilisé pour l’exploitation forestière, précise-t-on dans le détail.

Boralex indique avoir effectué de nombreux inventaires biologiques sur le territoire dans le contexte des parcs éoliens Témiscouata I et Témiscouata II, déjà en opération. « Ces études ont démontré que les impacts sur le milieu biologique sont faibles », peut-on lire. Le projet ne se situe pas dans un corridor migratoire de rapaces et les chauves-souris fréquentent surtout les vallées, alors que les éoliennes seront plutôt implantées sur des sommets.

Les principales activités sur le territoire visé sont l’industrie forestière, l’acériculture et la chasse. Boralex prévoit faire des consultations publiques au printemps et déposer une étude d’impact sur l’environnement au début de 2023.

On peut y lire que les principaux impacts appréhendés concernent les peuplements forestiers, les habitats fauniques et les sols. Quelques cours d’eau seront traversés par des chemins, « des impacts potentiels sont appréhendés sur l’habitat du poisson et la qualité de l’eau. Les résultats seront présentés et analysés dans l’étude d’impact sur l’environnement ».