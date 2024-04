Des médailles pour le Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli

Les athlètes du Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli participaient du 12 au 14 février 2024 à la Compétition Donald Chiasson à La Pocatière. Plusieurs d’entre elles ont bien performé, récoltant au passage quelques distinctions.

Voici les gagnantes. Catégorie Relève : Jade Croteau (argent), Clara Coulombe (argent), Élodie Coulombe (argent), Rosalie Coulombe blanche (argent), Roxanne Leblanc (argent), Adélia Lemelin-Bouchard (bronze). Catégorie Star 1 : Anaïs Croteau (bronze), Angélique Dubé (argent). Catégorie Star 2, Olivia Brousseau-Hudon Ruban (Or). Catégorie Star 3 : Élodye Chouinard (Or), Éléna Lemelin-Bouchard (Or). Catégorie Adulte argent : Julie Saint-Pierre (médaille d’or). Catégorie Adulte Or : Marie-Ane Pelletier (médaille d’argent).