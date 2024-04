Pierre Beaulieu est le nouvel entraîneur-chef du club de baseball Les Industries Desjardins

Le Club de baseball Senior BB Les Industries Desjardins ltée du Kamouraska annonce la venue de Pierre Beaulieu à titre d’entraîneur-chef.

Ce sera un retour dans la ligue Puribec après plus de 20 ans d’absence pour Pierre Beaulieu, qui y a évolué à la fin des années 90 et au début des années 2000. À l’époque, il avait remporté trois championnats d’affilée (1999, 2000, 2001) pour la formation kamouraskoise à titre de joueur et d’entraîneur adjoint.

Jusqu’à tout récemment, il était entraîneur au niveau Junior BB pour la formation de Saint-Pascal, ainsi que pour les Riverains du Bas-Saint-Laurent dans le 17U AAA. Le club se réjouit de l’acquisition de son nouvel entraîneur-chef, dont l’expérience et la rigueur seront importantes pour recréer la cohésion de cette équipe qui vient de bénéficier de deux années sabbatiques.

Source : Club de baseball Senior Kamouraska