Des mesures plus draconiennes dans les écoles

La direction a pu constater que le virus est plus contagieux. Quelques classes, entre autres à La Pocatière, Saint-Pascal, Saint-Pacôme, Saint-André et Saint-Gabriel-Lalemant ont été fermées récemment.

Au-delà de l’impact sur l’école, l’effet domino se fait sentir à la maison pour les parents ainsi que les frères et sœurs, le cas échéant. En effet, le temps que le jeune de l’école visé par un test de dépistage ait son résultat, on demande à la famille d’attendre avant de retourner travailler.

Qui plus est, la décision de passer à l’apprentissage en ligne est plus rapide qu’il y a six mois, lorsqu’il y a un cas confirmé, en raison de la virulence du variant. Et la situation est loin d’être idéale, notamment au primaire.