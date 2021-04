La MRC de L’Islet mettra en place un comité logements

La préoccupation entourant cette situation est loin d’être nouvelle et remonte à aussi loin qu’en 2019 lorsque la MRC a décidé de commander une étude sur le sujet. À l’époque, le service d’accueil et d’intégration de la MRC avait remarqué que les logements étaient devenus une denrée rare, notamment depuis l’affluence plus importante de travailleurs étrangers demandant à être logés à proximité de leurs lieux de travail.