Le Menuiserie communautaire du Kamouraska trouve un allié de taille

Le projet de Menuiserie communautaire du Kamouraska vient de trouver un allié de taille chez le Carrefour 50 + du Québec. Implanté dans quatorze municipalités du Kamouraska, il permettra au comité fondateur créé le 20 septembre dernier de faire la tournée des municipalités de la MRC pour présenter le projet aux différentes communautés kamouraskoises.

« Nous nous sommes rencontrés lors du Colloque des initiatives sociales et communautaires en ébénisterie tenu le 13 octobre dernier à Rimouski. L’approche intergénérationnelle de notre projet a séduit », a indiqué au Placoteux Julie Leclerc, à l’origine de l’initiative.

La Menuiserie communautaire du Kamouraska ne bénéficie pour le moment d’aucun soutien municipal ou de la MRC de Kamouraska. L’apport du Carrefour 50 + du Québec tombe à point, alors que le comité fondateur désire faire la promotion du service, amasser les suggestions, et répondre aux questions des communautés à l’égard du projet avant de le constituer officiellement.

« On lance une infolettre à laquelle on invite les gens à s’inscrire par le biais de notre adresse menuiseriekamou@gmail.com ou de notre page Facebook Menuiserie communautaire du Kamouraska. Les gens seront informés de cette façon des dates de notre tournée municipale et des dernières avancées du projet », conclut Julie Leclerc.