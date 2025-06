Des mots de cœur en couleur

Une fresque formée de centaines de messages griffonnés par des enfants et leurs pères sera dévoilée le 13 juin à la Maison de la famille du Kamouraska. Cette œuvre participative, née d’un partenariat entre le Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup, COSMOSS Kamouraska, le CPE Pitatou, et la Maison de la famille vise à valoriser l’engagement paternel et la coparentalité dans toute leur humanité.

« J’aime que tu sois dans ma vie parce que… » : c’est le point de départ de chaque petit mot, de chaque dessin, apposés sur un simple Post-it, mais chargés d’un attachement sincère. Ces fragments d’émotion ont été rassemblés en une fresque unique qui témoigne de l’amour, du respect, et de la présence précieuse des papas au quotidien.

« Nous voulions créer un projet rassembleur, porteur de sens et accessible, qui valorise la relation père-enfant. Et la réponse a été incroyable! Les messages reçus sont touchants, authentiques, et nous rappellent à quel point les gestes simples peuvent avoir un impact immense », dit Marc-André Defoy, du Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Des papas y disent pourquoi ils aiment être présents dans la vie de leurs enfants, à travers des phrases parfois drôles, parfois profondes. Des enfants de tous âges ont aussi pris la parole en toute liberté, dessinant des cœurs, des jeux partagés, ou des mots de gratitude qui illustrent la force de ces liens familiaux.

L’œuvre, installée à la Maison de la famille du Kamouraska, sera ouverte au public le 13 juin de 9 h à 11 h. Un concours sera également lancé afin de nommer cette création collaborative, dont le titre sera choisi parmi les propositions recueillies sur place.

« C’est un projet magnifique, porteur de sens et de reconnaissance pour tous ces pères engagés. Nous espérons qu’il inspirera d’autres démarches similaires ailleurs dans la région », conclut M. Defoy.