Natalie Choquette enchante l’église Notre-Dame de Bonsecours

Dans l’atmosphère chaleureuse et chargée d’histoire de l’église Notre-Dame de Bonsecours à L’Islet-sur-Mer, la soprano Natalie Choquette a offert le 8 mai dernier un concert-bénéfice aussi émouvant qu’éblouissant, marquant le troisième volet d’une série au profit de la restauration de l’édifice patrimonial.

Véritable voyage musical à travers les époques et les continents, le récital a permis à l’artiste de livrer un éventail de 21 pièces, allant des grands airs d’opéra aux chansons françaises et québécoises, en passant par des rythmes d’Italie, d’Espagne et d’Argentine. Portée par la complicité évidente avec son pianiste Serge-André Jones, Natalie Choquette a touché le public par sa voix magistrale, son sens de l’humour, et une générosité scénique rare.

La soirée était placée sous la présidence d’honneur de la soprano Lyne Fortin, qui n’a pas hésité à monter sur scène pour offrir, avec Natalie, une interprétation touchante de la célèbre Barcarolle des Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach. Le pianiste Serge-André Jones a également brillé en solo avec une de ses compositions, livrée à mi-parcours du spectacle.

Mais c’est la finale du concert qui a véritablement soulevé l’émotion de l’auditoire. Dans un élan d’harmonie, Lyne Fortin, Peggy Bélanger, Mathieu Rivest et Xavier Labonté sont venus rejoindre Natalie Choquette et Serge-André Jones pour interpréter l’Ave verum corpus de Mozart, ajouté au programme à la toute dernière minute. Un moment d’une grande beauté, aussi inattendu que bouleversant.

La soirée s’est poursuivie au Musée maritime du Québec, où un cocktail a réuni artistes, commanditaires et détenteurs de billets VIP. Souriante et accessible, Natalie Choquette s’est volontiers prêtée au jeu des autographes et des photos, tout comme ses collègues de scène.

Malgré un résultat financier légèrement en deçà des attentes, le concert a permis d’amasser 50 000 $ net pour la campagne triennale de collecte de fonds destinée à la restauration de l’église Notre-Dame-de-Bonsecours, bâtie en 1768 et classée monument historique québécois. Un montant précieux, rendu possible grâce à l’appui des commanditaires, des médias locaux et des nombreux bénévoles. Mais au-delà des chiffres, c’est l’enthousiasme du public qui demeure le plus grand succès de l’événement.