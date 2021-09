Des murales post-pandémie dans L’Islet

« L’idée a été lancée à toutes les municipalités du territoire et deux ont déjà répondu favorablement (Saint-Pamphile et Tourville). M. Laprise ira donc d’abord chercher des archives photos et papier auprès des municipalités pour faire la trame de fond sur laquelle la population sera invitée à s’exprimer », indique la coordonnatrice de Les Nouveaux sentiers Angèle Chouinard.