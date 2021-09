Année insécurisante pour les producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

La situation a engendré des conséquences jamais vues et un ralentissement important des travaux ainsi que de la mise en marché. « La reprise s’est fait sentir seulement début août et nous n’avons jamais réussi à reprendre la vitesse de croisière attendue et envisagée en 2020 alors que nous visions plus. Dans ce contexte, nous avons mis moins de bois en marché », a confirmé le directeur général M. Charles Edmond Landry.