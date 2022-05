Des nouveaux propriétaires pour le Bistro L’Amuse-Bouche

Isabelle Dubé et Jacques Bérubé se sont rencontrés à L’Amuse-Bouche autour de 2005. Une année plus tard, ils s’y fiançaient. Environ 15 ans après, ils ont ouvert le OZAB Café à Saint-Pascal, qui remporte d’ailleurs beaucoup de succès.

« Comme on travaillait en cuisine à l’époque, on connaît bien les recettes, on va dans la continuité avec les tapas et quelques ajustements », ajoute Isabelle Dubé. Le couple s’occupera donc de la portion cuisine et tout continue normalement avec OZAB qui a pris son envol ces derniers mois.