Une stagiaire d’un jour accompagne le député Bernard Généreux en circonscription

« Audrey a eu droit à un baptême de feu, puisque nous avons amorcé la journée dans les studios de CMATV pour l’entrevue mensuelle en compagnie de l’animateur Michel Montminy, a expliqué Bernard Généreux. Avec aplomb et lucidité, elle a répondu aux questions de celui-ci. Puis elle a reçu une formation intensive auprès de mon personnel, autant en ce qui a trait aux communications qu’au traitement des dossiers citoyens, selon les valeurs que nous favorisons. Nous avons pris un moment pour échanger sur nos visions de l’actualité, de la politique et des enjeux qui touchent les jeunes. J’adore prendre du temps pour approfondir ce que les générations qui me suivent pensent et je suis particulièrement fier des filles et des femmes qui, comme Audrey, souhaitent jouer un rôle actif au service de leur population. Ensuite, nous avons pris la route, comme c’est souvent le cas quand je suis dans le comté. Nous avons assisté à une conférence de presse où les dirigeants de l’entreprise Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace présentaient des nouveautés. J’ai ainsi pu illustrer à notre stagiaire, l’importance de l’entrepreneuriat sur notre territoire. »