Des nouvelles du grand La Pocatière

La nouvelle ville de La Pocatière prend forme. Le maire Vincent Bérubé affirme que la pyramide de fondation s’élève lentement. Actuellement, la priorité est mise sur le budget.

« Ça va très bien. C’est certain qu’il y a des ajustements à faire. Il y a eu les élections, on arrive en pleine période budgétaire, il y a des enjeux de tout mettre en place au niveau de la structure organisationnelle, on passe de trois budgets à un, il y a beaucoup d’enjeux », disait-il en entrevue au Journal, ajoutant que ce premier budget sera très conservateur, et que les véritables modifications auront lieu dès janvier.

« On veut s’assurer d’être dans les cibles. On voit tout de suite qu’il y a des secteurs où il y aura des économies. Il y aura aussi toute la question de la mise à jour des salaires », dit celui qui ne croit pas que ce premier exercice budgétaire de la nouvelle entité regroupée apportera de grandes surprises. « Peu importe que ce soit pour une municipalité regroupée ou pas, on a toujours des surprises, des ajustements à faire. Mais s’il y a lieu, je crois que ce sera minime. Nous sommes à réaliser l’exercice », conclut-il.

Pour ceux qui auraient des craintes quant à la couverture en cas d’incendie dans les anciennes municipalités de Sainte-Anne-de-La-Pocatière et de Saint-Onésime, le directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie à la Ville de La Pocatière, Stéphane Dubé, affirme que le regroupement ne change rien. « Nous avions déjà la responsabilité de ces territoires avant la fusion, même que nous couvrons déjà jusqu’à Saint-Roch-des-Aulnaies, un territoire plus vaste que celui fusionné ».