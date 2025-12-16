À moins d’un an des élections, Mathieu Rivest présente son bilan

En cette fin d’année 2025, et à moins d’un an des élections provinciales, le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest dévoile son bilan, largement axé sur les investissements obtenus pour la région.

En effet, dans un document récemment diffusé sur les réseaux sociaux, l’élu local met en valeur une série d’engagements totalisant plus de 60 millions de dollars, principalement consacrés aux infrastructures culturelles, sportives, routières, cellulaires et éducatives.

Un complexe de 77 M$ au cœur du message

Le projet phare de ce bilan est le Complexe culturel et sportif de Montmagny, un investissement global évalué à 77 millions de dollars. Québec a confirmé une contribution de 54,5 millions, un montant que Mathieu Rivest attribue à la mobilisation régionale, et à ses démarches auprès du gouvernement. Le futur complexe regroupera un gymnase, une salle de spectacle modernisée, et un centre aquatique répondant aux besoins croissants de la population.

Couverture cellulaire

Le député met également de l’avant un chantier considéré comme essentiel pour la vitalité des milieux ruraux : la couverture cellulaire. Seize nouvelles tours cellulaires ont été confirmées pour l’ensemble de la Côte-du-Sud, afin de réduire les zones mortes et d’améliorer la sécurité des déplacements.

Bien que les montants ne soient pas détaillés dans le document, ce type d’installations représentent généralement des projets totalisant plusieurs millions de dollars, lorsqu’on considère les coûts moyens par site. M. Rivest insiste sur l’importance de cet investissement technologique qu’il qualifie de « priorité absolue » pour la région.

Investissements routiers

L’élu souligne des investissements routiers majeurs réalisés avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, totalisant plusieurs millions de dollars dans les MRC de Montmagny, de L’Islet et de Kamouraska. Ces travaux visent à moderniser des axes stratégiques, et à améliorer la sécurité du réseau.

Piscine du Cégep de La Pocatière

Le bilan met également en lumière un autre engagement financier, soit l’ajout d’un million de dollars au projet de rénovation de la piscine du Cégep de La Pocatière. Mathieu Rivest affirme avoir joué un rôle déterminant dans la mobilisation du milieu, et dans les démarches menées auprès de Québec pour faire avancer ce dossier.

Éducation et jeunesse

Le document fait également état de l’ajout de nouvelles places en CPE, de travaux pour embellir et sécuriser de nombreuses cours d’école, ainsi que de rénovations dans des écoles primaires, secondaires et collégiales. Même si les montants précis ne sont pas tous dévoilés, l’élu parle de sommes significatives pour améliorer la qualité de vie des jeunes familles.

Énergie : retombées anticipées

Les projets éoliens en développement sont présentés comme une source de revenus « considérables » pour les municipalités participantes. Mathieu Rivest soutient que ces initiatives permettront de stimuler l’économie locale tout en renforçant la capacité énergétique régionale.

Le député rappelle aussi son implication quotidienne dans la circonscription : déclarations officielles, participation à des événements, remises de médailles et appui à des organismes communautaires. Son équipe multiplie les rencontres avec les citoyens et les organisations locales afin de soutenir les projets du territoire.

« Faire ce travail est un privilège que je vous dois. Comme député de Côte-du-Sud, je m’engage chaque jour à être un allié présent et accessible pour vous, les citoyens, les organisations et les collectivités de notre région. Mon équipe et moi travaillons avec respect, dévouement et créativité pour appuyer les projets porteurs de notre communauté. Notre désir est de positionner au-devant de la scène les priorités régionales de la Côte-du-Sud, entre nous et à l’Assemblée nationale », conclut Mathieu Rivest.