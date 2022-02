Des portes ouvertes populaires pour le Cégep de La Pocatière

C’est le 29 janvier dernier que le Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales de Montmagny ont tenu leur journée portes ouvertes, en mode virtuel.

Malgré cette particularité, près de 300 visiteurs se sont branchés à la plateforme pour participer à la découverte des programmes et des services offerts au Cégep. À cette activité s’ajoute une soirée portes ouvertes qui a eu lieu en novembre dernier, en présentiel cette fois, et qui a également remporté beaucoup de succès. Plus de 500 personnes se sont déplacées ou se sont branchées lors des activités cette année.

Bien qu’il soit difficile de comparer l’année 2021-2022 aux années antérieures, la formule virtuelle a permis de joindre des étudiants potentiels à travers le monde, tout en respectant les mesures sanitaires. « Une fois de plus l’organisation a dû être agile et flexible pour s’adapter aux mesures sanitaires changeantes dans le but d’offrir le maximum, en présentiel ou en virtuel, de l’information nécessaire à nos futurs étudiants pour décider de leur programme d’études », mentionne la directrice générale du Cégep de La Pocatière, Mme Marie-Claude Deschênes.

Pour les futurs étudiants n’ayant pas pu participer aux portes ouvertes, il est encore possible de profiter de la formule « Étudiant d’un jour » pour découvrir l’établissement et le programme convoité. Pour participer, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le site Internet du Cégep, section Futurs étudiants > Étudiants d’un jour : https://bit.ly/3J24gZL Rappelons par ailleurs que le premier tour d’inscription pour les études collégiales se poursuit jusqu’au 1er mars.

Source : Cégep de La Pocatière